Z-Nieuws 20/02/23: Moeder van Facebook en Instagram begint met betaalde abonnementen

Meta Platforms komt met betaalde abonnementen voor Facebook en Instagram / Amerikanen blokkeren internationale digitaks (Franse minister van Economie Le Maire) / 70 procent van wie opslag vraagt, krijgt die ook (studie UGent) / Belgisch consumentenvertrouwen op hoogste peil sinds uitbreken oorlog in Oekraïne / Goldman Sachs voorspelt 24 procent winst voor Chinese aandelen / Arbeidsauditoraat opent opsporingsonderzoek naar pretparkengroep Plopsa / Ziekenhuizen spelen in op stijgend aantal dagopnames / Fors hoger dividend bij Retail Estates, maar niet bij Shurgard, ondanks goede resultaten / Greenyard noteert mooie omzetgroei in het 3de kwartaal