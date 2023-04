Bekijk Z-Nieuws: Ook een sociaal bemiddelaar bereikt geen doorbraak in het Delhaize-conflict

Tien uur hebben de vakbonden en directie van Delhaize bij elkaar gezeten. Voor het eerst onder leiding van een sociaal bemiddelaar. Maar het sociaal conflict blijft muurvast zitten. De stakingen bij Delhaize gaan door. En zullen wellicht nog worden opgevoerd. De Chinese economie kent in het eerste kwartaal de sterkste groei in één jaar tijd. Maar ondanks dat herstel vertraagt de aanvoer van containers uit het Verre Oosten naar onze havens. Ook Apple heeft een ingewikkelde verhouding met China. Het Amerikaanse techbedrijf wil de grote Chinese markt niet kwijt, maar verplaatst wel een deel van de productie van China naar India. Daar opent Apple ook zijn eerste fysieke winkel. In Europa worden benzine, diesel, stookolie en gas vanaf 2027 duurder door een koolstoftaks. De landen rond de Noordzee willen tegelijk de bouw van windparken op zee versnellen. Maandag organiseren ze daarover een top in Oostende. Z-Beurs met Danny Reweghs gaat in op Econocom. De IT-dienstengroep heeft geen al te hoge verwachtingen voor dit jaar. De koers van Ericsson gaat onderuit door teleurstellende vooruitzichten voor het volledige boekjaar. Hyloris heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration een antwoord gestuurd in verband met de registratie van zijn pijnstiller Maxigesic.