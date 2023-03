Z-Nieuws 07/03/23 Delhaize verzelfstandigt alle winkels

Het personeel van supermarktketen Delhaize is geschokt: de retailer wil àl z’n winkels verzelfstandigen. De personeelsleden kunnen de overstap maken naar de franchisenemers, maar op termijn zullen de loon- en arbeidsvoorwaarden waarschijnlijk veranderen. Retailexpert Gino Van Ossel legt in de studio uit waarom Delhaize er niet in slaagt z’n eigen supermarkten even rendabel te krijgen als franchisenemers. In Frankrijk begint het “anti-inflatietrimester”: de supermarktketens beperken de prijzen van honderden basisproducten op vraag van de Franse regering, om de inflatie te beteugelen. E-commerce blijkt nog altijd erg moeilijk voor zelfstandige handelaars: gemiddeld halen ze nog maar 10% van hun omzet online. De loonkloof tussen mannen en vrouwen vergroot nog, zegt Securex. Jan De Nul, EDF Renewables en de Belgische EDF-dochter Luminus gaan samen inschrijven op de aanbesteding voor het nieuwe windmolenpark voor de Belgische kust. En na 75 jaar frist Ter Beke z’n strategie én naam op: het wordt “What’s Cooking?”. / Z-Beurs met Danny Reweghs over de impact op Ahold Delhaize van z’n reorganisatie in België, over de heropstanding van Mithra en een analyse van de jaarcijfers van modereus Zalando.