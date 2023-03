Z-Nieuws 06/03/23: Vlaamse regering rijdt zich vast in stikstofcrisis

De Vlaamse regering heeft zich helemaal vastgereden in de stikstofcrisis. Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD) is onze studiogast. Vrouwen die nu pensioneren krijgen gemiddeld een kwart minder dan mannen: tussen de vorig jaar gepensioneerde dames en heren is er een pensioenkloof van 488 euro. De coöperatieve bank Crelan, die eind 2021 AXA Bank overnam, realiseerde vorig jaar een nettowinst van 158 miljoen euro: we spreken ceo Philippe Voisin. China stelt dit jaar een economische groeidoelstelling voorop van 5 procent – en dat is het laagste cijfer van de voorbije dertig jaar. In ons beursgesprek belicht Ilse De Witte de meest opmerkelijke aandelen van de dag: Mithra en Unifiedpost.