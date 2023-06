Z-Nieuws 05/06/23: OPEC+ gaat oliekraan dichter draaien

.Het kartel OPEC+ gaat de olieproductie nog maar eens verlagen, in de hoop de olieprijs opnieuw op te krikken. Maar het grootste deel van de inspanning moet komen van Saoedi-Arabië. In de studio legt Danny Reweghs van Trends uit hoe sterk het oliekartel nog is en of hun productiedaling de prijs zal kunnen ondersteunen. Belgische bedrijven lijken de stijgende loonkosten voorlopig goed te verteren. De massale ontslagen, waarvoor werd gevreesd, zijn er niet gekomen, concludeert de Nationale Bank. Ook de investeringen blijven op peil. De luchtvaartsector verwacht een sterk zomerseizoen, met 10 miljard dollar winst. De luchtvaartbedrijven hebben niet zozeer schrik voor een economische terugval, eerder voor tekorten aan wisselstukken en vliegtuigen. “Door de Europese gedragscode af te wijzen, heeft Twitter zich op ramkoers met de EU gezet!”, zo waarschuwt Eurocommissaris Vera Jourova. Het Limburgse Aneurotech mag een nieuw antidepressivum testen op patiënten en zoekt daarvoor extra geld. De Amerikaanse boycot van Bud Light treft nu ook Stella. Andere biermerken zien hun verkoop fors toenemen in de V.S. Een reclamecampagne en opleidingskompas moet Vlamingen op beroepsleeftijd de weg tonen naar de Centra voor Volwassenenonderwijs. Want nog te weinig Vlaamse werknemers laten zich bijscholen. / Z-Beurs met Danny Reweghs over de V.S. en Turkije. In Amerika krijgen de grootbanken hogere kapitaalvereisten opgelegd en Turkije heeft een nieuwe minister van financiën. De Turkse beurs is blij met z’n komst!