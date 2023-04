Z-Nieuws 05/04/23: Na de winterdip weer optimisme bij kmo’s

1 op de 3 kmo’s in ons land is van plan om het komende kwartaal personeel aan te werven, blijkt uit de kwartaalbarometer van SD Worx. De Belgische banken zijn verbolgen dat de regering hun bijdrage voor het depositogarantiestelsel optrekt naar 1,8 procent. De jonge pitaketen Barouche breidt in 3 jaar uit van 4 naar 15 vestigingen: street food die ook gezond is en ook wat meer mag kosten. De grote trieerheuvel in het rangeerstation Antwerpen-Noord wordt gemoderniseerd: hier passeert de helft van ons spoortransport. De goudprijs nadert steeds dichter op z’n recordkoers van augustus 2020. En Duitsland belandt dit jaar dan toch niet in een recessie. Tom Simonts (KBC) heeft het in ons beursgesprek over Barry Callebaut en Sodexo.