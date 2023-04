Z-Nieuws 03/04/23: Nicholas Saverys wil Exmar van de beurs

Grootaandeelhouder Nicholas Saverys wil aardgasrederij Exmar van de beurs halen. Ilse De Witte van Trends bespreekt de mogelijke exit in ons beursgesprek. De olieprijzen schieten omhoog nadat de Opec+-landen zondag aankondigden de productie te verlagen. We zoeken de impact uit op de inflatie. Het vliegverkeer op Brussels Airport leidt tot sterke hinder bij in totaal 220.000 omwonenden. Dat cijfer komt uit een nieuw onderzoek in opdracht van de Bond Beter Leefmilieu. De autoverkoop in ons land zet z’n snelle herstel voort. De nummer één in België is BMW. Coolblue pakt opnieuw uit met een opmerkelijke 1 april-grap als marketingstunt. En 25.000 klanten van de coöperatieve bank NewB stappen over naar VDK Bank.