Bekijk Z-Nieuws: Verbod op stakingsposten bij Delhaize

De eerste uitzending van Z-Nieuws vanuit de nieuwe studio in Evere! CEO Xavier Bouckaert legt uit waarom Roularta deze tv-studio gebouwd heeft en hoe dit past in de digitalisering van de uitgever. De vakbonden bij Delhaize mogen geen stakingsposten meer opzetten voor de supermarkten of distributiecentra. Delhaize heeft van de rechbank dat verbod verkregen voor heel België. Een nieuw overleg tussen de directie en de vakbonden bij de retailer is trouwens alweer op niets uitgedraaid. De inflatie in de eurozone blijft licht stijgen, maar de kerninflatie zakt gelukkig wél. Door de snel gestegen rente merkt de bouwsector dat veel particulieren hun bouw- of renovatieproject inkrimpen of uitstellen. Het IMF denkt dat China en India de wereldgroei dit jaar stevig zullen ondersteunen. De Amerikaanse bankenreus J.P. Morgan slokt het noodlijdende First Republic Bank op en wordt zo nóg groter. Dat baart zorgen over toenemende systeemrisico’s in de financiële markten. Alsof de onrust in de Amerikaanse bankensector nog niet groot genoeg is, stevent de V.S. op z’n schuldenplafond. En door politieke onenigheid zitten de onderhandelingen over een oplossing muurvast. / Z-Beurs met Danny Reweghs van Inside Beleggen over kwartaalresultaten van oliereus BP en coronavaccinmaker Pfizer, en Chinese interesse voor witgoedfabrikant Electrolux.