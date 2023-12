Wallonië en de Europese Investeringsbank hebben een samenwerkingsakkoord afgesloten over steun aan de Waalse ruimtevaartsector. Die is in Wallonië al stevig ontwikkeld, maar heeft nog heel wat groeipotentieel. De steun spitst zich vooral toe op twee domeinen in de ruimtevaart: aardobservatie en herbruikbare lanceerinstallaties.