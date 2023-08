Vlaanderen telt te veel musea en moet beter kiezen welke het wil blijven ondersteunen. Dat is de opvallende uitspraak van Carmen Willems, directeur van het KMSKA in Antwerpen. Ze stelt voor om musea te durven schrappen of te laten fuseren. De kunsthuizen moeten ook meer privaat geld aantrekken, bijvoorbeeld via partnerschappen met bedrijven.