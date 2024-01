Onze steden en gemeenten hebben nu vooral nood aan stabiele en voorspelbare financiering. Dat is de voornaamste eis in het verkiezingsmemorandum van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, gericht aan de toekomstige Vlaamse regering. Met bijna 200.000 medewerkers zijn de Vlaamse steden en gemeenten ook een belangrijke werkgever. En dus willen ze mee rond de tafel zitten bij sociale onderhandelingen, zo pleit algemeen directeur Kris Snijkers in onze studio.