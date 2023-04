Ook Flanders Investment and Trade, dat Vlaamse bedrijven helpt bij hun exportplannen, is erg tevreden met de exportcijfers. Want niet alleen de globale cijfers zijn goed, alle 22 exportsectoren groeien, klinkt het. Die groei is voor een stuk te danken aan de economische relance na de coronajaren. De goede Vlaamse exportcijfers zijn echter ook aangeblazen door de hoge wereldprijzen. Nu die dalen, begint sinds eind vorig jaar ook de exportgroei te vertragen.