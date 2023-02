De regering neemt de haven van Antwerpen sterk in het vizier in haar totaalaanpak van de drugscriminaliteit. Die aanpak is vastgelegd op een bijeenkomst van de Nationale Veiligeheidsraad. Zo wordt er een havenkorps opgericht en zal het havenpersoneel streng gescreend worden. Ook de douane krijgt meer mensen en middelen. De aankondiging komt er niet toevallig de dag voor een Belgisch-Nederlandse regeringstop, waaraan ook de burgemeesters van Antwerpen en Rotterdam én de rederijen deelnemen.