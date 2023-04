Vakbondsactie voor gelijk loon in supermarktsector

De drie vakbonden hebben 2.500 militanten en werknemers uit de winkelsector bijeengebracht aan de federale overheidsdienst Werkgelegenheid in Brussel. Met die actie willen ze hun belangrijkste eis kracht bij zetten, bij de start van het tweejaarlijks loonoverleg tussen werkgevers en werknemers in de handelssector. De vakbondseis is “gelijk loon voor gelijk werk in de sector”. Of je nu de rekken vult in een doe-het-zelf-zaak, een grote supermarkt of een kleine buurtwinkel. Overal zou je hetzelfde moeten verdienen.