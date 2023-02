Materiaaltechnologiebedrijf Umicore heeft de verwachtingen geklopt met een stevige 10% omzetgroei in 2022. Verrassend genoeg kwam die groei van z’n afdeling katalysatoren, die gericht is op klassieke verbrandingsmotoren. Maar Umicore is ook al volop met batterijtechnologie bezig voor elektrische wagens. Om daar alle groeipotentieel uit te halen gaat het bedrijf die afdeling verzelfstandigen.