De Gentse start-up Dualyx heeft vernieuwende antilichamen in ontwikkeling om auto-immuunziekten mee te bestrijden. Voor welke ziekten precies zegt het jonge biotechbedrijf nog niet. Maar het is er alvast in geslaagd om verschillende gespecialiseerde Europese fondsen te overtuigen met kapitaal over de brug te komen. Liefst 40 miljoen wist Dualyx te verzamelen om zijn eerste middel straks ook op mensen te testen. Da’s best veel voor een Belgisch bedrijf. Toch in zo’n pril stadium.