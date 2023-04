Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), dat het oude brugpensioen vervangt, werkt niet. Dat blijkt uit een studie van de UGent. Minder dan één procent van de oudere werknemers die in het stelsel zitten, is één jaar later opnieuw aan de slag. Terwijl de omschakeling van brugpensioen naar SWT net bedoeld was om méér ouderen aan het werk te krijgen.