De strijd om de beste zoekmachine op het internet is nu echt losgebarsten, want na Microsoft luidt nu ook Google een nieuw tijdperk in voor zoekopdrachten. De internetgigant experimenteert met zogenaamde generatieve AI in zijn zoekmachine. Die vat in een paar alinea’s tekst de gevraagde info samen. Google kondigde dit en andere nieuwigheden aan tijdens zijn jaarlijkse event Google I/O.