De door corona opgeblazen vraag naar kustvastgoed normaliseert weer. Vorig jaar is het aantal vastgoedtransacties aan de kust met liefst veertien procent teruggevallen. Algemeen in Vlaanderen was dat maar twee procent. De prijzen aan de kust staan niet evenredig onder druk. Ze dalen maar heel lichtjes. Behalve voor appartementen op de dijk. Die werden gemiddeld vijf procent goedkoper.