De snel stijgende rente in Europa en de Verenigde Staten heeft de eerste zeepbellen doen barsten in de bankensector. In Trends magazine onderzoeken we deze week welke andere sectoren op buigen, barsten of breken staan. Bij wijze van voorproefje bekijken we met collega Jef Poortmans wat de hoge rente betekent voor de aandelenmarkten. En hoe de fel gehypete cryptomunten al bij de eerste stresstest van hun sokkel tuimelden.