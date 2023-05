Delhaize kan vakbondsblokkades aan zijn supermarkten en depots blijven opbreken met deurwaarders en de politie. Want een rechter heeft die toelating verlengd én uitgebreid naar heel het land. De vakbonden zijn er niet over te spreken. Vandaag zaten ze met de directie om de tafel op een extra ondernemingsraad. Maar die draaide alweer op niets uit. Toen Delhaize over z’n plan wilde beginnen om 128 winkels te verzelfstandigen, verlieten de bonden de vergadering.