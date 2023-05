Het Amerikaanse Kellog pioniert in zijn fabriek in Mechelen: uit zijn typische Pringles-koker verdwijnt de metalen bodem. In de plaats komt er een papieren. Voor de consument is dat een kleine verandering, maar technologisch is het dat niet. Vijf jaar lang zijn ingenieurs en R&D-teams in Mechelen ermee bezig geweest. De komende jaren worden alle productielijnen van Pringles in Mechelen en Polen met de nieuwe technologie uitgerust. Een investering van honderd miljoen.