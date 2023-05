In de war for talent is opleiden het nieuwe aanwerven. Zo lijkt het althans bij farmabedrijf Pfizer in Puurs. Daar zoeken ze 50 procesoperatoren, maar die zijn zo moeilijk te vinden dat een technische achtergrond geen vereiste is om te solliciteren. De geselecteerde kandidaten zullen volledig opgeleid worden op de werkvloer. Om kandidaten te vinden, nam Pfizer de VDAB in de arm. De twee organiseerden vandaag samen een jobdag.