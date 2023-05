Het aantal nieuwkomers dat zich inschrijft bij de VDAB is gestegen van 17 procent vorig jaar naar 83 procent nu. Dat is het resultaat van de hervorming van het inburgeringstraject. Sinds maart vorig jaar moeten nieuwkomers zich binnen de twee maanden inschrijven bij de VDAB. Maar bedoeling is dat uiteindelijk àlle nieuwkomers zich automatisch inschrijven voor de zoektocht naar een job.