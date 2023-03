Leuven is de duurste Vlaamse provinciehoofdstad om een huis te kopen. Dat blijkt uit de notarisbarometer van 2022. Kapitaalkrachtige academici, die in en rond de universiteitsstad werken, stuwen de vastgoedprijzen omhoog. Onder de kopers bevinden zich veel jonge mensen. Minstens een kwart is dertig jaar of jonger.