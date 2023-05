De Belgische vleesverwerkende industrie is op zoek naar maar liefst 10.000 arbeidskrachten. Vooral aan geschoolde slagers is er een groot tekort. Daarom lanceert de gerenommeerde school Ter Groene Poorte in Brugge, samen met onder meer de Nationale Slagersbond en VDAB, een charmeoffensief. Met opendeurdagen en testmomenten willen ze jongeren enthousiast maken voor de stiel.