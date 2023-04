Gert De Winter, CEO van Baloise Group: “Cyberrisico’s verzekeren is niet eenvoudig” (video)

Cyberrisico’s veranderen continu. Ook de verzekeraars moeten voorzichtig worden, zegt Gert De Winter van Baloise Group deze week in Trends Talk.

“Cyberrisico’s zijn niet zo eenvoudig. Ze zijn zeer nieuw en dus heb je nog niet de historiek, de ervaring, de statistieken,” aldus De Winter. “En ze veranderen continu, het is niet een constant risico. De cyberwereld verandert continu, je kan er moeilijk inspelen. Wat je ook ziet, is dat de impact van een cyberaanval zeer groot kan zijn. Een bedrijf kan wekenlang plat liggen of zelfs de deuren sluiten. En als het een globale cyberaanval is, dan gaat het solidariteitsprincipe van ‘allen betalen voor de weinigen die pech hebben’ niet meer op want dan is iedereen tegelijk door die aanval geraakt. Dus dat lukt niet. Je ziet een correctie, een verschuiving. Je ziet herverzekeraars die dat niet meer willen aanbieden. Dus ook de verzekeraars moeten voorzichtig worden. Je ziet dekkingen die terug genomen worden, premies die omhoog gaan. Maar vooral een verschuiving van niet meer de schade vergoeden, maar het probleem samen met de klant zo goed als mogelijk op te lossen.”

Bekijk het volledige gesprek met Gert De Winter in Trends Talk vanaf zaterdag om 11 uur op Kanaal Z of via deze link en vervolgens in de herhalingslus van het weekend.