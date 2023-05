De leiders van de G7, die in het Japanse Hiroshima bijeen zijn, nemen nieuwe sancties tegen Rusland. Die moeten voorkomen dat Rusland westerse technologie in handen krijgt die het kan gebruiken tegen Oekraïne. De handel met Rusland via derde landen wordt verder beperkt. En de G7 zoekt een manier om Russische diamanten van de westerse markt te weren. Ander heikel punt op de top: de ingewikkelde relatie met China.