Farmers Defence Force, een nieuwe actiegroep van Vlaamse boeren, rolt meteen de spierballen. Met een grote manifestatie in Antwerpen. Het Antwerpen van chemiebedrijf Ineos, waarvoor de Vlaamse politiek zich dubbelplooit. Want ondanks de strenge stikstofnormen wil de Vlaamse regering de mega-investering van Ineos absoluut mogelijk maken. De landbouwers voelen zich nu meer dan ooit geviseerd in het stikstofdossier.