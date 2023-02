Evergreens in videogames: ‘Super Mario kan 100 jaar meegaan’

Mario, het wereldberoemde Japanse videogame-personage, zal ooit de honderdste verjaardag vieren. Het figuurtje is zo herkenbaar, universeel en tijdloos dat spelontwikkelaars het zullen blijven inzetten. “Dit zijn zogenaamde ‘evergreen franchises’”, zegt David Verbruggen, CEO van de koepelorganisatie Belgian Games, in Trends Talk.

“Het zijn spelwerelden die overeind blijven en nog decennialang kunnen blijven bestaan.” Mario dook 42 jaar geleden voor de eerste keer op in een spel. Meerdere generaties groeiden er inmiddels mee op. En in die generatiecyclus zit een bijzonder interessant businessmodel voor videogameontwikkelaars.



