Belgen gaven vorig jaar in totaal 582 miljoen euro uit aan videogames, consoles en accessoires. Dat is een stijging van 10 procent in vergelijking met 2019, het jaar voor corona. Dat blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Belgian Games. En het meest gespeelde spel in ons land, blijkt de videogame-versie van de meest populaire sport in ons land: voetbal.