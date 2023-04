De Chinese economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 4,5 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het is de sterkste groei in een jaar tijd, maar echt solide is het herstel van de economie nog niet, zeggen analisten. Een opleving van de consumentenbestedingen, na de opheffing van het strenge coronabeleid, ligt voor een groot deel aan de basis van de huidige stijging.