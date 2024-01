Welke impact heeft de hoge inflatie op ons koopgedrag? We winkelen vaker bij een discounter of goedkopere supermarkt, zo blijkt uit het jaarlijks trendonderzoek van CPS GFK YOUGOV. En we gooien ons winkelmandje minder vol. Ook zo besparen we, of dat dénken we toch. Want daar houdt ons brein ons voor de gek, zo blijkt.