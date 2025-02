Gisteravond zijn in Antwerpen de Real Estate Society Awards voor 2024 uitgereikt. De Oscars van de Belgische vastgoedsector, zeg maar. In de categorie ‘commercieel vastgoed’ is een opmerkelijk project voor de WTC 1- en 2-torens in de Brusselse Noordwijk bekroond. Vooral de nadruk op duurzaamheid en multifunctionaliteit vallen op.