Ziekenhuis Geel pakt uit met een primeur. Het schakelt als eerste ziekenhuis in ons land een maatwerkbedrijf in om z’n zorgpersoneel te ondersteunen. De medewerkers van het maatwerkbedrijf voeren niet-medische taken uit, zoals maaltijden rondbrengen of bedden opmaken. Het idee is dat ze later zelf vast in dienst worden genomen. Het ziekenhuis hoopt zo het tekort aan zorgpersoneel deels op te vangen.