BEKIJK – ‘Zal een minister die geen Leve België kan zeggen, investeren in Wallonië?’

In onze rubriek “Over de Taalgrens” kijken we even door de ogen van een Franstalige socialist naar de regering-De Wever. Volgens voormalig staatssecretaris Thomas Dermine is de bloeiende Waalse wapenindustrie in gevaar, nu de Vlaams-nationalisten van de N-VA zowel Defensie als Financiën in handen hebben. En ook voor de andere Waalse sleutelsectoren vreest hij. Een verslag van Canal Z-collega Frédéric Clavir.