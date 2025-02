BEKIJK – Z-Nieuws van woensdag 26 februari

Vandaag één hoofdpunt: de Clean Industrial Deal van de Europese Commissie, voorgesteld in Antwerpen. Als antwoord op de Antwerp Declaration, een dramatische oproep vanuit de industrie, een jaar geleden. We horen Ursula Von der Leyen, maar ook de uiteenlopende reacties van enkele CEO’s die in het publiek zaten. Een heel andere klok horen we dan weer bij de milieubeweging en de sociale organisaties, die zich buitenspel gezet voelen. Studiogast Yves Vanderschueren is topman van Essenscia, de koepelorganisatie boven de Belgische chemie en life sciences. Daarnaast hebben we mooie beursverhalen. We starten met de buitengewoon sterke groei van Deme, waar we CEO Luc Vandenbulcke interviewen. In het beursgesprek laten we ons dan weer positief verrassen door AB InBev, terwijl Deceuninck voor een valse noot zorgt.