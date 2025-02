BEKIJK – Z-Nieuws van woensdag 19 februari

De huurpijzen in Vlaanderen beginnen scherp te stijgen. Terwijl de vraag naar huurwoningen groeit, krimpt het aanbod nog verder. De markt loopt helemaal vast, in “een perfecte storm”. De helft van de bedrijven en verenigingen uit “kritieke sectoren” heeft zich al aangemeld bij het Centrum voor Cybersecurity. Op een maand vóór de deadline. De “war for talent” dreigt de komende jaren alleen maar erger te worden. De collega’s van Knack luiden de alarmbel over het lerarentekort, terwijl minister Crevits massaal veel vacatures bij de lokale besturen ziet open vallen. Luiermaker Ontex groeit en innoveert weer na een zware herstructurering, waarbij het volledig focust op Europa en de VS. De turnaround lijkt geslaagd. In het beursgesprek komen we daar nog even op terug met analist Patrick Casselman. Hij bekijkt ook de cijfers van Aedifica, dat net zoals Ontex actief is in de seniorenmarkt. En de beursster van de dag schittert ook bij ons: EVS.