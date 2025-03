BEKIJK – Z-Nieuws van woensdag 12 maart

De Amerikaanse importtarieven op staal en aluminium steken het vuur aan de lont van een handelsoorlog. Europa en Canada kondigen de eerste represailles aan. “Tit-for-tat”, in de taal van Trump. De economen van ING berekenen dan weer hoevéél pijn Trump onze exportgerichte economie kan doen. Intussen koelt de Amerikaanse inflatie sterker af dan verwacht. Maar die terugval dreigt van korte duur te zijn als Trump niet inbindt. Frank Vrancken legt het uit in onze studio. Nog een mooi bedrijfsverhaal: United Tiles Belgium wordt de nummer één van de professionele tegelmarkt na een grote overname. De strijd om schaalgrootte is er losgebarsten. In het beursgesprek een Duitse winnaar en een Nederlandse verliezer: Rheinmetall en Basic-Fit. Een mooi kluif voor analist Tom Simonts.