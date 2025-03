BEKIJK – Z-Nieuws van vrijdag 21 maart

Een brand in een elektrisch transformatorstation legt London Heathrow plat, de drukste luchthaven van Europa. De impact op de luchtvaart is enorm.De prijs voor rundvlees gaat nog stevig stijgen, door een wereldwijd tekort aan runderen. Fietsbeurs Bike Brussels moet de fietsverkoop weer aanzwengelen, na een nieuwe terugval. Van 700.000 verkochte fietsen in topjaar 2022 landen vallen we terug tot dik 540.000. In het beursgesprek kunnen we niet om het “R”-woord heen: het Amerilkaanse consumentenvertrouwen heeft een forse deuk gekregen, bij stijgende voedselprijzen. Een gevaarlijke mix, zo legt Philippe Gijsels uit.