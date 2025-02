BEKIJK – Z-Nieuws van vrijdag 21 februari

.Zondag trekken de Duitsers naar de stembus. Economische zorgen en migratie domineren deze cruciale verkiezingen. We blikken vooruit met econoom Carsten Brzeski. Vlaamse ondernemers lanceren een campagne tegen administratieve overlast en krijgen gehoor bij de Vlaamse regering. De kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 mogen tien jaar langer openblijven, tot 2035. De Europese Commissie heeft daarvoor groen licht gegeven. In onze rubriek “Over de Taalgrens” kijken we door de ogen van een Franstalige socialist naar de regering-De Wever. Volgens voormalig staatssecretaris Thomas Dermine is de bloeiende Waalse wapenindustrie in gevaar, nu de Vlaams-nationalisten van de N-VA zowel Defensie als Financiën in handen hebben. De duurzame metamorfose van de WTC-Torens in Brussel wint een prestigieuze vastgoedaward. De jury looft de mix van wonen, werken en recreatie. Dit weekend staat Trends Talk in het teken van pensioenen. Met Ann Verlinden, CEO van PensioPlus, bespreekt Jef Poortmans de pensioenhervormingen uit het regeerakkoord. Ze benadrukt dat de plannen voor de aanvullende pensioenen eindelijk de goede richting lijken uit te gaan. Software-updates testen is tijdrovend, maar een nieuwe AI-tool van de universiteiten van Antwerpen en Brussel kan dat proces sterk versnellen. Basecamp Zero -zo heet de tool- helpt softwareontwikkelaars om fouten sneller en slimmer op te sporen. Binnen enkele jaren moet Basecamp Zero uitgroeien tot een volwaardige spin-off. Op vrijdag blikken we traditiegetrouw terug op de handelsweek en leggen we de opvallendste bewegingen voor aan marktenstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis. Hij bespreekt onder meer de verkiezingen in Duitsland en de dollarkoers.