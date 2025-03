BEKIJK – Z-Nieuws van vrijdag 14 maart

Na 27 jaar verdwijnt mediagroep Roularta mogelijk van de beurs. De familie De Nolf lanceert een overnamebod. Met analist Tom Simonts van KBC analyseren we de mogelijke redenen voor de beursexit. In Trends Talk hebben we deze week Jan De Nys te gast, de CEO van Retail Estates. De vastgoedvennootschap heeft dankzij haar beursnotering een portefeuille van Belgische en Nederlandse baanwinkels kunnen uitbouwen ter waarde van ruim 2 miljard euro. Na een jarenlange vertrouwensbreuk is het sociaal overleg voor het personeel van lokale en provinciale besturen in Vlaanderen hersteld. Dat zet het overleg over lonen en arbeidsvoorwaarden voor zo’n 150.000 ambtenaren weer op de rails. De toekomstige Duitse regeringspartijen onder leiding van Friedrich Merz, hebben een akkoord bereikt met de Groenen over de versoepeling van de schuldenrem. AB InBev en Natuurpunt bundelen de krachten voor duurzaam waterbeheer. Beursgesprek: Beleggers zitten op een roetsjbaan, nu Trump doorzet met zijn handelsoorlog. Elke dag, soms zelfs elk uur kan de trend keren. We maken de balans op met marktenstrateeg Philippe Gijsels.