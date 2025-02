BEKIJK – Z-Nieuws van vrijdag 14 februari

President Trump wil mogelijk al in april wederkerige invoertarieven opleggen voor de handelspartners van de VS. Experts hebben er hun bedenkingen bij. Zijn aanpak kan leiden tot confrontaties met bondgenoten en rivalen van de VS. Maar volgens Trump zijn wederzijdse tarieven een prima manier om handelsonevenwichten weg te werken. De arbeidsomstandigheden van platformwerkers in België blijven ondermaats. Dat blijkt uit een studie van de universiteiten van Leuven en Oxford. De verschillende platformen zoals Deliveroo, Uber en Helpper scoren barslecht op de principes van “eerlijk werk”. Het Kunstuur in Mechelen bestaat vijf jaar en viert dit met een speciale jubileumtentoonstelling vol topwerken uit eerdere edities. Het concept biedt bezoekers een intieme kunstbeleving in groepen van acht personen, waarbij elk bezoek exact één uur duurt. We praten erover in de studio met bezieler en Studio 100-baas, Hans Bourlon. In Z-Beurs overlopen we de week met Philippe Gijsels, marktenstrateeg bij BNP Paribas Fortis. Er is heel wat te bespreken: van handelstarieven over de goud-en zilverrally tot de naweeën van het Deepseek-verhaal en de impact op AI-investeringen.