BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 24 februari

.Techinvesteerder Prosus neemt Just Eat Takeaway over voor 4,1 miljard. Met Danny Reweghs analyseren we waarom Prosus net nu z’n slag slaat. De West-Vlaamse machinebouwer voor de voedingsindustrie Sticomax neemt zijn Nederlandse sectorgenoot FoodeQ Engineering over. Het jonge Gentse bedrijf Karomia automatiseert het schrijven van ESG-rapporten dankzij AI. De software van Karioma zorgt ervoor dat het duurzaamheidsrapport voldoet aan de Europese regelgeving, en dat in veel minder tijd. Om z’n tool verder uit te bouwen, heeft de softwareontwikkelaar 2 miljoen euro opgehaald, onder meer bij imec.istart. Op de derde verjaardag van de Russische invasie versterkt de EU haar steun aan Oekraïne en legt ze Rusland nieuwe sancties op. Wie zich óók wil laten horen op het internationale toneel, is onze nieuwe minister van buitenlandse zaken Maxime Prévot. Hij hekelt de Amerikaanse houding in het Oekraïne-conflict, en hij wil ook Rwanda een halt toeroepen. Intussen hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken een principeakkoord bereikt over mogelijke sancties tegen Rwanda. Over welke vorm die sancties moeten aannemen, zal nog formeel beslist worden. Nog vandaag hebben de Europese ministers van Buitenlandse Zaken een nieuw sanctiepakket tegen Rusland goedgekeurd. Het zestiende ondertussen. In Duitsland leidt de overtuigende overwinning van de christendemocraten onder leiding van Friedrich Merz tot een positieve stemming op de beurs. De markten rekenen erop dat Merz snel een coalitie zal vormen met de sociaaldemocraten. In het beursgesprek bespreken we met onze beurskenner Danny Reweghs de cijfers van PostNL en Retail Estates.