BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 17 maart

De Vlaamse regering stelt haar eigen industrieplan voor, naast de Europese Industrial Clean Deal. Met daarin een opvallende rol voor kernenergie. Etex investeert 200 miljoen in een Britse fabriek voor gipsplaten. Om in te spelen op de bouwgolf die eraan komt. De Belgische tak van OpenChip start op in het Gentse Wintercircus, met 3 toppers van imec. Ze gaan software ontwikkelen voor Europese AI. We nemen u mee naar Bozar, waar ze volop repeteren voor het 20ste Klarafestival. Een succesformule, dankzij langdurige partnerships. Op de Brusselse beurs zien we Ekopak weer opleven na de zware afstraffing van vorige week. Ilse De Witte legt uit wat er aan de hand is.