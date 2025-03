BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 10 maart

Canada krijgt met Mark Carney een voormalig topbankier als premier. Hij belooft economische hervormingen en wil z’n land uit Amerikaanse handen houden. Dertig spelers uit de bouw-en vastgoedsector verenigen zich tot Belgian Green Building Council en eisen heldere regels voor duurzaam bouwen. De prestigieuze vastgoedbeurs MIPIM in Cannes wordt ook het lanceerplatform voor Broeklin Brussels. Da’s het veelbesproken vastgoedproject van Uplace in Vilvoorde. Broeklin profileert zich in de internationale vastgoedwereld als een stedelijke hub van de toekomst, op 12,5 hectare vlakbij Brussel. Al tien jaar wacht een asbeststort in Boom op sanering, ondanks een dringende saneringsverplichting die OVAM in 2015 oplegde aan De Vlaamse Waterweg. Op 28 maart komt de zaak voor de correctionele rechtbank in Antwerpen. Experts van de KU Leuven hebben enkele concrete maatregelen uitgewerkt voor een grondige pensioenhervorming. Zoals de pensioenleeftijd automatisch koppelen aan de levensverwachting. In de Antwerpse haven wordt een nutstunnel onder de Schelde gegraven. Zo kan de industrie op de rechteroever nu stoom tanken die van linkeroever komt. De Belgische economie zal in het eerste kwartaal van 2025 een bescheiden 0,2 procent groeien. Dat voorspelt de Nationale Bank. De Europese beurzen zetten hun nerveuze rit van vorige week voort en zakken naar hun laagste peil in drie weken. Beleggers maken zich zorgen over een snel afkoelende Amerikaanse economie. Dat zet ook de olieprijs onder druk. In het beursgesprek met Danny Reweghs: Novo Nordisk, Porsche en D’Ieteren.