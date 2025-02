BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 10 februari

De Vlaamse regering richt een taskforce op om de woningnood aan te pakken. Tegen 2050 moeten er in Vlaanderen 450.000 extra woningen bijkomen, maar de open ruimte is schaars. De taskforce moet nu een plan uitdokteren om betaalbare en duurzame woningen te creëren. Duurzamer, sneller en goedkoper bouwen. Daar is ook de start-up Mobble uit Eeklo mee bezig. Het jonge bedrijf bouwt modulaire houtskeletwoningen, die achteraf op het bouwterrein worden geplaatst. Op het Gala van de Gouden Baksteen van sectororganisatie Bouwunie is Mobble uitgeroepen tot ‘Belofte van het Jaar’. De Verenigde Staten heffen voortaan een tarief van 25 procent op alle staal en aluminium dat het land binnenkomt. Die materialen komen vooral uit Canada en Mexico. Maar de importheffing dreigt ook gevolgen te hebben voor de Europese industrie. De Franse president Macron kondigt miljardeninvesteringen aan in artificiële intelligentie in Frankrijk. Het geld komt van Franse bedrijven, als Orange of Thales. Maar ook van private investeerders van buiten Frankrijk. Vandaag en morgen vindt in Parijs een internationale top over AI plaats. Wat betekent het vertrek van CEO Guillaume Boutin voor onze Belgische telecomspeler Proximus? En wat mogen we verwachten van de activistische aandeelhouder Elliott die zich met de strategische keuzes van de Britse oliereus BP zal bemoeien? Danny Reweghs weet het ons te vertellen in Z-Beurs.