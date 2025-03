BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 6 maart

De Europese leiders bespreken hun defensieplannen en de aanpak van de Oekraïne-crisis in een nieuwe wereldorde. Studiogast Marc de Vos geeft duiding. Christine Lagarde kondigt een nieuwe verlaging van de kortetermijnrente aan, terwijl de langetermijnrente verder stijgt door de verwachte defensie-uitgaven. Die stijgende langetermijnrente zet de vastgoedaandelen onder druk. Intussen moet Immobel zijn dividend schrappen bij gebrek aan verkopen, zo horen we in het beursgesprek. En verder: nieuws uit de arbeidsmarkt, op bezoek bij Ontex in Spanje en de voorstelling van de nieuwe elekrtische ‘volksauto’ van Volkswagen.