BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 27 februari

.Een resultatenlawine rolt over de beurzen, met Nvidia in de hoofdrol. De omzet van de Amerikaanse chipmaker stijgt met bijna 80 procent, maar wordt daarvoor niet beloond: Nvidia duikt bij opening van Wall Street in het rood. In eigen land boekt Ageas recordresultaten. De verzekeraar kon z’n premie-inkomsten vorig jaar met een stevige 10 procent opkrikken. Dat leverde een netto operationele winst op van 1,24 miljard euro. CEO Hans De Cuyper geeft toelichting in onze studio. Croky Chips wil zijn groei versnellen en lanceert daarvoor de grootste marketingcampagne in zijn geschiedenis. En dat terwijl het afgelopen jaar al een recordaantal zakjes chips van de band rolden in de fabriek in Moeskroen. In Z-Beurs geeft collega Jef Poortmans van Trends meer uitleg bij de pandoering van Syensqo. Hij gidst ons ook door de rapporten van Argenx en UCB.