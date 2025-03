BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 20 maart

.De Amerikaanse economie vertoont steeds meer tekenen van vertraging. En het recessiegevaar neemt toe. Het wispelturige handelsbeleid van president Trump veroorzaakt onzekerheid. Dus stellen Amerikaanse bedrijven investeringen uit en houden consumenten de vinger op de knip. Europa tracht ondertussen het handelsconflict met de VS niet op de spits te drijven. En stelt de invoertarieven voor Amerikaanse producten uit tot half april. Maar als de Verenigde Staten de EU importtarieven oplegt van 25 procent en de EU reageert met tegenmaatregelen, zou dat de eurozone het eerste jaar een half procentpunt groei kosten. Dat heeft de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, gezegd in het Europees Parlement. Voor het eerst is er een drone door het streng gereglementeerde luchtruim van de luchthaven van Zaventem gevlogen, volledig vanop afstand bestuurd. Zonder dat de piloot ‘m nog kon zien. Dat is niet alleen een primeur voor ons land, maar voor heel Europa.